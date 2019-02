AKINCI, BEYARMUDU VE PİLE’Yİ ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 08:48

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Beyarmudu’nda, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından karşılandı. Kahvede vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, vatandaşların, istekleri ve aktardıkları sorunlarını dinledi.

Daha sonra Pile’ye geçen Cumhurbaşkanı Akıncı, Pile Türk Muhtarlığı’nda Pile Türk Muhtarı Veysal Güden ve azalarla görüştü, ardından da Pile Türk Kahvesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pile Türk Kahvesi’ndeki vatandaşlarla sohbetine Pile Rum Muhtarı Simo Mididis ve Rum azalar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya muhtar ve azalar, Pile’deki Kıbrıslı Türk nüfusun karşılaştığı sorunlar, halkın daha kaliteli hizmet alabilmesi için Pile Muhtarlığı’nın ihtiyaçları ile ilgili beklentilerini aktardı. Pile Türk Muhtarı Veysel Güden, Pile Türk Muhtarlığı’nın özel statüsü nedeniyle herhangi bir belediyeye bağlı olmadığını ve bir bütçesinin de bulunmadığını belirterek, destek beklentisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Pile Türk Kahvesi’nde yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı olarak, öncelikle, Pile’deki Türk muhtarlığının sıkıntıları ile ilgilenmenin görevi olduğunu ifade ederek, Pile’nin kendine özgü, özel bir yer olduğunu; iki muhtarlık bulunduğunu, muhtarlıklar arasındaki ilişkinin her zaman iyi olmasını istediklerini kaydetti.

Pile’de Kıbrıslı Türklerle Rumların bir arada yaşadığını, ilişkilerinin her zaman iyi olmasını arzu ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorunuyla ilgili düşüncelerini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta ulaşılabilecek, bulunabilecek çözümün belli olduğunu, bütün meselenin, iyi niyetle bu çözümü istemek ve kararlı davranmakta olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

“Arzumuz, temennimiz; her iki tarafın da lehine olacak, iki tarafın da kabul edebileceği, siyasi eşitliğe dayalı, barış içinde bir Kıbrıs yaratmaktır. Bunu, birbirimizin haklarına ve geçmişte vardığımız mutabakatlara saygı göstererek yapabiliriz. Bunun için BM bir çaba gösteriyor; Sayın Lute’u görevlendirdi, üç defa geldi, önümüzdeki günlerde yine gelecek. Bütün mesele, iyi niyetle çözümü gerçekten istemek ve kararlı davranmak. Bunun için iki tarafın da üzerine düşenler vardır, iki taraf da üzerine düşenleri yaparsa ancak çözüm olabilir. İki tarafın yapacaklarına da destek gerekiyor; Türkiye’nin, Yunanistan’ın, İngiltere’nin, BM’nin, AB’nin destek olması lazım. Bütün bu söylediklerimden daha da önemlisi, iki tarafın, iki toplumun bunu istemesi ve bir çözüme sahip çıkmasıdır.”

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Pile Türk Kahvesi’ndeki sohbette söz alan Türk Muhtar Veysal Güden ile Rum Muhtar Simo Mididis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pile’yi ziyaretinin, kendilerine, “unutulmadıkları” duygusunu yaşattığını belirterek, teşekkür ettiler.

Pile’nin özel bir yer olduğunu, önceki ve şimdiki Türk muhtar ile çok iyi ilişki içinde olduklarını aktaran Mididis, “Sizi Pile’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Toplumlarımızın iyiliği için uğraşıyoruz. Halkımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İsteriz ki tüm Kıbrıs böyle olsun” dedi.

Pile Türk Muhtarı Veysal Güden de, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın da dediği gibi Pile özel bir yerdir; Türklerle Rumların yaşadığı bir modeldir. Sesimize kulak verip bizi ziyaret eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.