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AKINCI İLE ANASTASİADİS 26 EKİM'DE GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis 26 Ekim Cuma sabahı saat 10.00'da ara bölgede buluşuyor.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:20
AKINCI İLE ANASTASİADİS 26 EKİM'DE GÖRÜŞÜYOR

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis 26 Ekim Cuma sabahı saat 10.00'da ara bölgede buluşuyor.

BM Barış Gücü Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmeye BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ev sahipliği yapacak.

Görüsme, BM Misyon Şefi'nin ikametgahında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçişlere hazır olan Derinya -Aplıç kapılarının açılış tarihlerini belirleyerek duyurmak ve Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin düşüncelerini öğrenmek için Rum liderle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 15 Ekim'de Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporun açıklanmasının ardından görüşmek istediği yönünde çağrı yapmış, Anastasiadis de buna olumlu cevap vermişti

 

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