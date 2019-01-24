AKINCI İLE ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:56

Haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıcı ve Erhürman’ın toplantısı yaklaşık 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında basına kısa bir açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda bir durağan dönem içinde bulunulduğuna işaret ederek, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un bir görev üstlendiğini ancak, hem Türkiye’deki yerel seçim, hem de mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimi nedeniyle Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekeceğini söyledi.

Seçim süreçlerinin devreye girmesiyle sürecin hazirana kadar sarkacak gibi göründüğünü ifade eden Başbakan Erhürman, özellikle doğal gaz, hidrokarbon ile ilgili problemin bu dönem içinde bazı sıkıntılar yaratabileceğini, dolayısıyla bunların Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte koordine edilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Erhürman ayrıca, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yarın adaya geleceğini ve önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yemekli bir toplantı yapacağını, ardından da Mecliste temsil edilen siyasi partilerle bir araya geleceğine işaret ederek, bu toplantı öncesinde hükümet- Cumhurbaşkanlığı koordinasyonu yaptıklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın iç sorunlarla ilgili dün Pile’yi ziyaret ettiğini, vatandaşlarla görüşmeleri sonrasında kendisine aktarılan sıkıntıları da hükümet olarak kendisine aktardığını ve o konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.