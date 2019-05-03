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AKINCI, LUTE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 10:37
AKINCI, LUTE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede BM Güvelik Konseyi’ne sunulan rapor ve sonrasındaki olası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede ayrıca, Jane Holl Lute’dan tüm taraflarla yapmakta olduğu temasların son durumu hakkında da bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün akşam, Guterres'in  Kıbrıs'ta ''anlamlı ve sonuç odaklı'' müzakerelere yeniden başlama noktasında kaydedilen ilerlemelere ilişkin raporunu kapalı oturumda görüşmüştü.

Konseyin mayıs ayı dönem başkanı Endonezya'nın BM Daimi Temsilcisi  Dian Triansyah Djani, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK'nın, Lute'un Ada'da taraflarla istişarelere devam etmesi kararını memnuniyetle karşıladığını söylemişti.

 

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