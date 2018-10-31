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AKINCI, LUTE’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 16.10’da başlayan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de katıldı.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 19:45
AKINCI, LUTE’U KABUL ETTİ

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 16.10’da başlayan  görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de katıldı.

Dün gece adaya gelen Lute, bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Anastasiadis ve Lute açıklama yapmadı.

Lute’nin bugün adadan ayrılması bekleniyor. Guterres, Lute’u, müzakereler konusunda tarafların duruşunu tespit etmek amacıyla görevlendirmiş, Lute adaya ilk ziyaretini temmuz ayında yapmıştı.

 

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