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AKINCI, TURİZM SEKTÖRÜYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün sorunları ve çıkış yolları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:44
AKINCI, TURİZM SEKTÖRÜYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner’in yanı sıra otel ve acente temsilcileri katıldı.

Toplantıda sektörün gelişimi ve sorunlarını aşması için kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim ile birlikte en önemli alanlardan biri olarak değerlendirdiği turizm sektöründe hizmet üretenlerle olan diyaloğunun devam edeceğini vurguladı.

 

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