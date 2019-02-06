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AKINCI, ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Nadiri ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2019 Çarşamba 13:42
AKINCI, ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10:00’da Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs Üniversiteler Birliği heyeti, Birliğin plan, proje ve çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi verdi. 
Kabulde ayrıca yüksek öğretimde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri de görüşüldü. 


Görüşmede, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin yanı sıra, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Kutsal Öztürk, Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Ahmet Bülend Göksel, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, 15 Kasım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci, 15 Kasım Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Cansu Birinci, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Asım Vehbi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Serdar Saydam da yer aldı.

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