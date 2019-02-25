AKINCI VE ANASTASİADİS YARIN GÖRÜŞÜYOR

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:03

Liderlerin gayrı resmi görüşmesi, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki ikametgâhında yer alacak.

Görüşme saat 10.30’da başlayacak.

Akıncı-Anastasidis görüşmesine basın mensupları alınmayacak.

Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakereler Temmuz 2017’de İsviçre’de garantör ülkelerin katılımıyla yapılan konferansın ardından kopmuş; liderler son olarak 26 Ekim 2018’de bir araya gelmiş ve Aplıç ve Derinya’da kapıların açılma tarihleriyle ilgili karar duyurulmuştu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute da adada temaslarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lute’un temasları ve Anastasiadis’le yapacağı görüşme öncesinde önce hükümeti, ardından da Cumhuriyet Meclisi’ni, katıldığı toplantılarla bilgilendirmiş ve değerlendirmeleri almıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki bilgilendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yarınki toplantıya Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, desentralize federal yapı ve varsa başka düşüncelerini dinlemek için katılacağını, hedeflerinin Birleşmiş Milletler çatısı altında bir çözüm bulmak olduğunu kaydetmişti.