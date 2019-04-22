"AKINCI’NIN ANASTASİADİS’E SORULARI..."

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 11:51

Alihtia “Şimdi Sizli Bizli Mesafe Devreye Sokuyor… Akıncı’dan Başkan Anastasiadis’e Sorular İçeren Alışılmadık Üslupta Beyan… Kıbrıslı Türklerin Olumlu Oyu Olmasını ‘Kabul Ettiğiniz Hayati Önemdeki Konuların Neler Olduğunu Söyleyin” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberinde Akıncı’nın açıklamasını, kendisi açısından alışık olunmayan bir üslupta kaleme aldığına dikkat çekti.

Fileleftheros “Akıncı Çatışma Hattında Hareket Etmeyi Sürdürüyor… Başkan Anastasiadis’e Nüfusa Atıf Yaparak Sorular Soruyor” başlığını kullandı.

Özetledikleri haberlerini Politis “Akıncı Anastasiadis’i Kışkırtıyor” ve Haravgi “Akıncı’dan Anastasiadis’e Sorular Dizisi” başlığıyla aktardı.