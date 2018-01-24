Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:32

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ÖZGÜRGÜN’Ü KABUL ETTİ

AKINCI’NIN HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ ÖZGÜRGÜN’E VERMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, parti başkanlarıyla dün yaptığı görüşmelerin ardından bugün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, 7 Ocak Erken Genel Seçimleri’nden birinci parti olarak çıkan UBP’ye hükümeti kurması görevi vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanının, Anayasa’nın 106’ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline vermesi gerekiyor. Milletvekilliği erken genel seçimini kazanan milletvekilleri önceki gün Cumhuriyet Meclisi’nde yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nasıl bir koalisyon hükümeti oluşacağıyla ilgili görüşleri ve son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla meclise girmeye hak kazanan 6 siyasi partinin başkan ve yetkilileriyle dün ayrı ayrı görüşme yaptı.