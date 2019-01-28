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"AKINCI'NIN MECLİSİ BİLGİLENDİRMESİ GEREK"

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis’teki konuşmasında, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti ve Kıbrıs konusuna değindi.

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:06
Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Çavuşoğlu’nun açıklamalarını değerlendirip, gelinen aşamada federasyon konusunun Meclis’te tekrar ele alınıp, almaması konusunun konuşulmasını istediğini söyledi.

Tatar, Rumların paylaşma niyetinde olmadığının Crans Montana’da bir kez daha görüldüğünü söyleyerek, Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane H. Lute’un girişimleriyle aynı temelde müzakere sürecine girme niyetinde olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Meclis’te federal temelli anlaşmayı benimsemeyen 35 milletvekili olduğunu savunan Tatar, bunun ışığında Akıncı’nın müzakere sürecinin başlatma yetkisi olup olmadığını sordu.

Tatar, Meclis’in bu konuyu değerlendirmesi ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclisi bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin Kıbrıs konusundaki tavrının ne olduğunu soran Tatar, Özersay’ın dış temaslarını değerlendirdi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin alternatif fikirler üzerinde durması gerektiğini dile getirdi.

 

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