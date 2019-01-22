"AKINCI'NIN POLİTİKALARINI DESTEKLİYORUZ"

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:00

Konu ile ilgili açıklama şöyle:

“Kıbrıs konusunda son günlerdeki bazı gelişmeler endişe vericidir. Kıbrıs sorununun geleceği hala belirsizliğini korumaktadır. Federal çözümden uzaklaşıldığı şeklinde bir görüntü yaratılmaya çalışılmaktadır.

Kıbrıs sorununun çözüm parametreleri bellidir. İki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek vatandaşlığı, tek egemenliği olan ve iki kurucu devletten kaynaklanan federal çözüm şeklidir. Bu parametreler BM Güvenlik Konseyi tarafından karar altına alınmıştır. Ayrıca bu parametraler her iki tarafca da bir çok ara anlaşmayla teyit edilmiştir.

Dışışleri Bakanı Kudret Özersay'ın federal çözüm şeklini reddeden, Cumhurbaşkanıyla aynı görüşte olmadığını ilan eden tutum ve açıklamalarını yanlış ve sakıncalı bulmaktayız. Kudret Özersay'ın bu tutumu çözümsüzlüğe hizmet etmekten başka bir şeye yaramayacaktır.

Kıbrıs sorunu gibi toplumsal anlamda hayati önemi olan bir konuda mevcut hükümetin Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı ile aynı görüşte olmadığını açıklaması Kıbrıslı Türk toplumunun çözüm şekli konusunda kafasının karışık olduğu görüntüsüne yol açmaktadır.

4'lü koalisyon hükümetinin bu konudaki sessizliği zaafiyetin boyutlarını ortaya koyması bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Hükümetteki sessizlik Dışişleri Bakanı Özersay'ın federasyon karşıtı çıkışlarını destekler anlamına yol açmakta ve Kıbrıslı Türk toplumu açısından vahim bir toblo ortaya çıkmaktadır.

Çatışmacı kültür ne dünya barısına, ne bölgesel barışına, ne de Kıbrıs'ta barışa hizmet etmektedir. Savaş çığırtkanlığı ve çatışma söylemi bireysel hırs ve ihtirasları tatmin için kullanılırsa bunun bedeli ağır olur ve toplumlar öder.

Kudret Özersay'ın kişisel hedefleri toplumsal çıkarlarımızı tehdit eder boyuta ulaşmış gibi görünmektedir. Bu son derece sakıncalı bir durumdur.

Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların siyasi eşit ortaklığına dayalı olarak 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ve onun anayasası her iki toplumun Kıbrıs'ın tümünde, karası yanında havası ve denizlerinde hak sahibi kılmaktadır.

Kıbrıslı Türk toplumunun Kıbrıs'ın tüm yer altı zenginliklerinde Kıbrıslı Rum toplumu kadar hakları vardır ve bunların yok sayılması kabul edilemez.

Kıbrıs sonununda varılacak yeni bir anlaşma elbette başta Kıbrıslı Türk toplumu olmak üzere Tüm Kıbrıslı toplumların yararına olacaktır. Kıbrıs'ta yapılacak bir anlaşma Türkiye ve Yunaistan'ın da çıkarına olacağı gibi örnek oluşturması bakımından bölge barışına da katkısı olabilecektir.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın federal çözüm hedefli politikalarını destekliyor ve yanında olduğumuzu yineliyoruz. Görüşme masası yeniden oluşmalı, erken ve hakçasına bir çözüme ulaşmak tarafların tek hedefi olmalıdır.”