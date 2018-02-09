AKP istanbul il başkanı kim oldu ?

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 17:44

AK Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Temurci'nin yerine daha önce Avcılar Belediye Başkanlığına aday olan Bayram Şenocak getirilecek

AK Parti'de Selim Temurci'den boşalan İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna atanan isim belli oldu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, Bayram Şenocak'ın (fotoğrafta solda) atandığını söyledi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin bugün istifa etmesinin ardından yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu.



Yeni başkanı AK Parti'nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, sosyal medya hesabından duyurdu.







Ataş, 'Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak atanmıştır. İstanbul'umuza ve Partimize hayırlı olmasını dilerim' ifadelerini kullandı.