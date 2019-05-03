AKPINAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 08:49

Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk’ta pazarlamacı olarak çalışan ve iş yeri adına tahsil ettiği 102 bin 436,34 TL’yi sirkat ettiği nedeniyle, iş yeri yetkilisinin yaptığı şikâyet üzerine polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Akpınar, bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderildi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, işlenilen sirkat suçunda, meselenin ciddi olduğunu, sanığın TC vatandaşı olduğu ve bulunduğu iş yerinde çalışma izni ile çalıştığına da vurgu yaparak, işlenilen suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirtti.

Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, Ahmet Akpınar’ın 2018’in Ocak – Eylül ayları arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde çalıştığı süre içerisinde iş yeri adına sattığı ürünlerden tahsil ettiği toplam 102 bin 436, 34 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek sirkat ettiğini, arama sonucunda paranın 16 Bin 500 TL’si emare olarak alındığını, geri kalan paranın halen bulunamayarak şirkete ödenmediğini aktardı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, meseleyle ilgili olarak sanığın, hafifletici nedenleri bulunması ile birlikte işlenilen suçun ciddi bir mesele olduğunu belirterek zanlı Ahmet Akpınar’a oy birliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(STAR KIBRIS)