Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 21:54

Süper Lig lider Medipol Başakşehir, Alanyaspor’un genç yıldızı Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaştı. Emre Akbaba karşılığında Mehmet Batdal, Alanyaspor’a verilecek. Ara transfer döneminde Barcelona’dan Arda Turan, Udinese’den Riad Bajic’i kiralayan Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’un milli oyuncusu Emre Akbaba’yı kadrosuna kattı.

Haber Türk’te yer alan habere göre; genç yıldız, sezon sonuna kadar Alanyaspor’da kalacak ve yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor’a verilecek.