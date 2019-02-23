ALEVKAYASI CİVARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:37

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları Dairesi’ne ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.