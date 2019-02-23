ALEVKAYASI CİVARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları Dairesi’ne ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları Dairesi’ne ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.
"ÇOK YAKINDA UBP HÜKÜMETİ DEVRALACAK"