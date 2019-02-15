ALEX DE SOUZA FB TV'DE...

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:57

Fenerbahçe tarihinin en önemli isimlerinden olan Alex de Souza, yıllar sonra kulübün TV kanalında yayına katıldı. Alex de Souza'nın attığı eski gollerin hatırlatıldığı programda Brezilyalı'nın zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

Alex'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"FBTV'de 6-7 sene sonra ekrana çıkıyorum, bu benim eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kötü bir başlangıç yapıldı ancak ilerleyen haftalarda her şeyin daha farklı olacağını ve üzerine koyularak devam edileceğini düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'deki bu süreç olumlu ilerleyecek."

"Fenerbahçe ile ilgili görüntüleri izlerken duygulanıyorum. Bu her zaman oluyor. Evimde de Fenerbahçe günlerine ait anlamı olan bir köşe var. Fenerbahçe benim için çok özel ve hayatımın son anına kadar da öyle kalacak."

"SON GOLÜM OLDUĞUNU BİLSEYDİM..."

Marsilya maçında attığı Fenerbahçe kariyerindeki son golü için: "Bunun Fenerbahçe formasıyla son golüm olduğunu bilsem taraftarlarla kutlardım, bütün tribünleri dolaşırdım. Bu golü izlediğimde hüzünleniyorum."