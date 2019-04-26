Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:18

İstanbul Okan Üniversitesi 2018 Spor Ödülleri sahiplerini bulurken, ödül törenine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli futbol takımının durumuyla ilgili olarak, her camiada 25-30 senede bir böyle bir dönem olabileceğini söyledi.

Üniversitenin Tuzla Kampüsü'ndeki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, akademisyenler ile öğrenciler katılım sağladı. 26 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen ismin belirlendiği ödül töreninde Yılın Teknik Direktörü, Yılın Sporcusu, Yılın Futbolcusu, Yılın Spor Programı, Yılın Spor Gazetesi, Yılın Spor Yorumcusu başta olmak üzere birçok ödül dağıtıldı.

ALİ KOÇ: GÜZEL GÜNLER YAKINDA

Bekir Okan Spor Özel Ödülü'nü alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "20'nci yılını kutlayan İstanbul Okan Üniversitesi'ni kutlar, daha nice yıllar dilerim. Tanıtım filminizde öğrenciniz 'Okanlı olmak iyi insan olmaktır' diyordu. Ben de her yerde bir şekilde iyi insan olmayı anlatmaya çalışıyorum. İyi insan olmak çok normal bir şey ancak ülkemizde özellikle son dönemde aranan bir değer oldu. Size tek tavsiyem kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın" dedi.

Fenerbahçe'yi şahlandıramadıklarını dile getiren Koç, "2018 yılında Fenerbahçe'ye seçildik. Fenerbahçe'yi şahlandıramadık. Ancak diğer alanlarda her şey yolunda. Tabii, top çizgiyi geçmeyince yapılan bu işler göz ardı edilebiliyor. Her camiada 25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir. Ama güzel günler yakında. Endişe edecek bir şey yok, siz inanmaya devam edin" diye konuştu.