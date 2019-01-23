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ALİ KOÇ PDFK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:33
ALİ KOÇ PDFK'YA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle başkanlığı döneminde ilk kez TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Koç'un, dün sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün de internet sitesinde yer verilen sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi

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