Alkollü sürücü tarlaya uçtu

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 20:01

Manisa'nın Yunusemre İlçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde gece yarısı Alkollü sürücü aracını tarlaya uçurdu.

Serhoş olup ismi verilmeyen araç sürücüsü araç içinden çıkıp boş bir barakaya uyuya kaldı.Araç sürücüsünü uyandırmak isteyen Tarla sahipleri oldukça zorlandı aşırı Alkol alan Kişi bir türlü uyanamadı.

09 KU 183 Plakalı otomobili ile Üçpınar Mahallesinde bir Pavyona giren vatandaş hem parasından oldu hem arabasından aşırı Derecede İçki alan vatandaş Kullanmış olduğu Araç ile Manisa merkeze gelmeye çalışınca araç hakimiyetini kaybedip Zeytinlik tarlaya uçtu boş bir köy Damında sabahlayan aşırı Sürücüyü Tarla sahipleri buldu.

HABER METİN DURMAZ/METİN ŞAHİN/ADABASINI