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"ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bir haftanın sonunda toplanabildi fakat nisap sorunu yeni bir boyut kazandı.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:08

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, nisaba destek verdikleri son toplantıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin Tohumculuk Yasası’nı alelacele geçirdiğini ifade ederek, “Nisap verdiğimiz bir oturumda kalkar da bizim karşı olduğumuz bir yasayı geçirirseniz bu bizim kalemize atılmış bir goldür.

Nezaket gereği bunu bir hafta sonraya ertelemenizi istedik.

Armağan Candan erteleyelim dedi, Şahali geçirelim dedi. Bizim kalemize gol atarak elinize ne geçti?” diye sordu.

Arıklı, “Nisap sorunu meselesi bundan sonraki dönemlerde de çok sık yaşanacak bir problemmiş gibi görünüyor.

YDP yönetimi nisap konusunda artık destek vermeme kararı aldı, Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

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