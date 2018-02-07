Almanya
Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf
, milli futbolcu Kaan Ayhan
‘ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
Almanya
Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf
, Kaan Ayhan
‘ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada milli oyuncunun 2019’a kadar Düsseldorf forması giyeceği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer
olduğu Fortuna Düsseldorf’da şu ana kadar 44 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kaan Ayhan’ın ismi devre arası transfer döneminde Galatasaray
ve Beşiktaş ile de anılmıştı.