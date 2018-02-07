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Almanya Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan‘ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Almanya Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan‘ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 19:20
Almanya Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan‘ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
 Bundesliga 2 takımlarından , milli futbolcu ‘ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.  Bundesliga 2 takımlarından ‘ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Alman ekibinden yapılan açıklamada milli oyuncunun 2019’a kadar Düsseldorf forması giyeceği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon  olduğu Fortuna Düsseldorf’da şu ana kadar 44 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kaan Ayhan’ın ismi devre arası transfer döneminde  ve Beşiktaş ile de anılmıştı.
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