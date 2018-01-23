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Almanya'da Türkler kükredi !

Almanya'nın Hannover Havaalanı'nda terör örgütü PKK/PYD taraftarı bir grup örgüt lehine sloganlar attı. Vatansever Türk vatandaşlarının karşılık vermesi üzerine kavga çıktı.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:34
Almanya'da Türkler kükredi !
Gurbetçilerden PKK'lılara meydan dayağı Almanya'nın Hannover Havaalanı'nda terör örgütü PKK/PYD taraftarı bir grup örgüt lehine sloganlar attı. Vatansever Türk vatandaşlarının karşılık vermesi üzerine kavga çıktı.
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