Almanya'da Türkler kükredi !
Almanya'nın Hannover Havaalanı'nda terör örgütü PKK/PYD taraftarı bir grup örgüt lehine sloganlar attı. Vatansever Türk vatandaşlarının karşılık vermesi üzerine kavga çıktı.
Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:34
Gurbetçilerden PKK'lılara meydan dayağı
Almanya'nın Hannover Havaalanı'nda terör örgütü PKK/PYD taraftarı bir grup örgüt lehine sloganlar attı. Vatansever Türk vatandaşlarının karşılık vermesi üzerine kavga çıktı.
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