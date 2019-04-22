"ALNIM AÇIKTIR, İDDİALARI YANITLAMAYA HAZIRIM"

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:39

Denktaş, paylaştığı iyi niyetli bir anekdotun ardından bir vekil tarafından kişisel nefretle karışık ailesini de işin içine katarak bir takım yalanlarla yapılan saldırılara maruz kaldığını belirtti ve bunlara cevap verdi..

Denktaş, İddialarla ilgili bazılarının mahkeme aşamasında olduğunu , sürecin bir yıldan fazladır sürdüğünü kaydetti. Denktaş, mahkeme sürecinin hızlanmasını gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediklerini kaydetti.

“Kız kardeşinin direktör olduğu şirkete benzin istasyonu inşaatına başlaması için izin verildiğini yönündeki” iddiayı yanıtlayan Denktaş, bunun için kaymakamlığa başvurulduğunu, bir sürü daireden izin alındığını, ilgili bakanlık izin verdikten sonra konun Maliye Bakanlığına geldiğini belirtti.

Denktaş, müracaatı yapan kişinin kız kardeşinin eşi olması hariç gerisindeki iddiaların doğu olmadığını, müracaatın geri çekildiğini hatırlattı.

Denktaş, Benzin istasyonu için arazi verildiği iddialarının konusunda ise “bizim dönemimizde verilen hiçbirşey yok” dedi.

Denktaş, Rauf Denktaş üniversitesi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Denktaş, “Kurulan üniversite oğlumun adı değil, iddiayı yapan kişinin bu Mecliste olmasına olanak veren KKTC parlamenter sistemini yaratan, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaşın adıdır. Bu ismi yaşatma gayrettir” dedi..

Üniversitenin açılması süreciyle ilgili bilgi aktaran Denktaş, bir sene bir ayda YÖDAK’tan eğitim iznin alınabildiğini belirtti.

Üniversitenin idari ve öğrenci sayılarına ilişkin bilgi veren Denktaş, YÖK’ün talebi olan kampüs talebine ilişkin kiralama yoluna gidildiğini belirtti.

Vergi Dairesi yanındaki binaları dünürüne peşkeş çektiğine dair iddialar da yapıldığını belirten Denktaş, binanın kullanan kişinin kızının tercihiyle damadı olduğunu kaydetti.

Denktaş, söz konusu vekilin hükümetlere çeşitli siyasi oyunlar ile girdiği iddialarını da yanıtladı:

Denktaş, Bunu yapmak, bu ülkeyi tanımamak bilmemek, bu ülke demokrasinin nasıl bir hoşgörüye dayandığını bilmemek anlamına geldiğini aktardı.

Serdar Denktaş, polisten özür dilenmesine memnun olduğunu ancak, videodan canlı yayında iki kez söylenenlerin de ortada olduğunu belirtti.

“Kele saçın az diyebilmek için birinin saçlarının buradan Karpaz’a uzaması gerekir” diyen Denktaş, vekilin kendine hitabını bir daha düşünmesini istedi.

Denktaş, Kermiya bölgesindeki askeri bölgenin üniversiteye verilmesine ilişkin konusundaki iddiaları da yanıtladı.

“Babamın kemikleri sızlıyorsa KKTC tarihinde ilk defa bir kürsüde bir milletvekilinin hiçbir dayanağı olmadan, açılan davalar olduğunu bile bile bu iddiaları söylemesidir.Konuşulması gereken onlarca konu varken, ortaya konulmuş bir anekdot varken. Ki iyi niyetle paylaşılmış bir anekdottu.30 yıldır Meclis’teyim böylesi bir kin ve nefretle saldırmayı ben görmedim yaşamadım. Babamın kemikleri sızlıyorsa bunun içindir.”

Denktaş, ‘Alnım açıktır, her türlü ortamda bu iddiaları yanıtlamaya hazırım Taşıdığım soyadının gereği doğrultusunda hareket etmekte devlet lehine her türlü adımı atma gayretindeyim’ dedi.

Denktaş, Gazetelere de çağrıda bulunarak daha insaflı olunmasını istedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da 62 madde tahtında söz alarak Guterres raporu ve Srilanka’daki katliamla ilgili olarak konuştu.

(BRT)