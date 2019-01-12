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ALSANCAK'TA “AKILLI PARK” UYGULAMASI BAŞLADI

Alsancak Belediyesi ile KKTC Telsim’in işbirliğinde bugün imzalanan protokol ile Alsancak Milli Parkı’nda “Akıllı Park” uygulaması devreye girdi.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:58
ALSANCAK'TA “AKILLI PARK” UYGULAMASI BAŞLADI

Belediyeden verilen bilgiye göre, Milli Parkın Akılı Park uygulamasına geçilmesi için dün KKTC Telsim ile protokol imzalandı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “bir ilki daha gerçekleştirdiklerini” belirterek, Alsancak Milli Parkı’nın adada “eşi benzeri olmayan” bir park durumunda olduğunu savundu.

Telsim ile birlikte uygulayacakları protokol ile artık Mili Parkın Akıllı Park olarak tüm misafirlere hizmet vereceğini belirten Ataser, Telsim’e işbirliği için teşekkür etti.

KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de, KKTC Telsim olarak “adanın ilk Akıllı Park uygulamasını” Alsancak Belediyesiyle hayata geçirdiklerini belirterek, Akıllı Park içerisinde vatandaşlara wifi hizmeti vereceklerini ve halkın güvenli bir şekilde parktan faydalanması için güvenlik sistemi kuracaklarını kaydetti.

Alper, yakın bir zamanda akıllı aydınlatma ve sulama sistemlerini de hayata geçireceklerini ifade etti.

 

 

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