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ALSANCAK'TA EVE UYUŞTURUCU BASKINI

Girne’ye bağlı Alsancak’ta Borys Russu’nun evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 08:52
ALSANCAK'TA EVE UYUŞTURUCU BASKINI

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, 6 Mart’ta 10.00-12:00 saatleri arasında Alsancak’ta zanlının kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını, bulunan maddelerin analize gönderildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı bir gün süre ile tutukluluk talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.

(STAR KIBRIS)

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