ALTINCIK, AKINCI HUZURUNDA YEMİN ETTİ

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:04

Altıncık, “Kıbrıs Türk toplumuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bağlı kalacağıma, KKTC Anayasası’nı, yasalarını ve diğer mevzuatını koruyacağıma, görevimi doğruluk tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma namusum üzerine yemin ederim” şeklinde yemin etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan yemin töreninde, Başsavcı Behiç Öztürk, Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter, Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, Savcılar İbrahim Ruso ve Ayşe Şadi Kaymak, Hukuk Dairesi Genel Sekreter Yardımcısı Kazım Öğmen ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sarper Altıncık’a görevinde üstün başarılar dileyerek başladığı konuşmasında, “Hayırlı olsun, sürdüreceğiniz görev önemli bir görev. Adaletin birkaç ayağından bir tanesi; Savcılık, yargı, avukatlık, savunma ama sizler Hukuk Dairesi olarak devlet adına da önemli bir işlev yürütüyorsunuz" dedi.

Akıncı, "Bünyenizde birikmiş epey bir dosya olduğunu biliyoruz, gündeme geliyor. Geciken adalet adalet değildir. Dolayısıyla işlerin makul sürelerde zaman açısından makul ölçüler içerisinde yürümesi gerekiyor, kamu vicdanında adalet duygusu ancak böyle pekişir. Bu anlamda da sizlere büyük görev düştüğü inancındayım. Bu çok önemli ve hassas görevinizde üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

SARPER ALTINCIK KİMDİR?

Sarper Altıncık, 8 Kasım 1964 tarihinde Lefkoşa’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Atatürk İlkokulu’nda, ortaokulu Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda ve liseyi Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetine müteakip avukatlık stajını tamamlayarak, 29 Eylül 1992’de avukat kaydını yaptırdı. 31 Mart 1998 tarihine kadar serbest avukatlık yaptıktan sonra 1 Nisan 1998 tarihinde savcı olarak atandı. Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 1 Mart 2011 tarihinde Kıdemli Savcılığa, 16 Kasım 218 tarihinde ise Başsavcı Yardımcısı Muavinliğine atandı.

Altıncık, evli ve biri erkek, ikisi kız 3 çocuk babasıdır.