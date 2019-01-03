“ALTYAPI, KURAK BİR ÜLKEYE GÖRE YAPILMIŞ”

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 08:46

Su baskınlarından çok sayıda evin etkilendiği bölgede küçükbaş hayvanlar telef olurken patates ekili dönümlerce alan da sular altında kaldı.

Aşırı yağışlardan en fazla Yeşilköy zarar gördü. Yeşilköy Kooperatifi’ne ait benzin istasyonunu su bastı. Benzin istasyonunun önündeki çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. Yeşilköy-Yenierenköy arasındaki ulaşım köy içinden sağlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bazı bürokratlarıyla birlikte bu sabah, aşır yağışlardan zarar gören yollarda incelemelerde bulundu.

YEŞİLKÖY’DE CİDDİ SU BASKINLARI

Yeşilköy’de 20 ile 30 arasındaki evi su bastı. Su basan evlerde ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Su baskınlarına karşı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Yenierenköy Belediyesi, itfaiye ve polis ekipleri müdahalelerde bulundu.

Yeşilköy’de su baskını yaşanan evlerde barınan bazı bakıma muhtaç yaşlıların itfaiye tarafından kurtarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, köyde su baskınlarından 20-30 evin etkilendiğini, bunlardan 15-18’inde ciddi hasarlar oluştuğunu ve belediyenin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Bir mandıradan 8 kuzunun sel sularına kapılarak, telef olduğunu belirten Mavili, ekili alanlarda da büyük hasarların oluştuğunu kaydetti.

Mavili, yaklaşık 100 dönümlük patates ekili alanın tamamının ürün alınamayacak şekilde hasar gördüğünü, ayrıca bahçelerdeki su boru sistemlerinin de sel sularına kapıldığını belirtti.

DİĞER KÖYLER

Öte yandan Ziyamet’te de bir mandırada şiddetli yağışın etkisiyle toprak kayması sonucu 7 koyun ve 15 kuzu telef oldu.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı arayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, barınacak yer ayarlanması için evini su basan vatandaşların tespit edilmesi konusunda talimat verdi.

Öte yandan şiddetli yağış bir çok yolun hasar görmesine ve kapanmasına yol açtı. Kalecik-Tuzluca ana yolu sular altında kaldığı için trafik akışına kapatıldı. Trafik, Kalecik köyü içerisinden sağlanıyor.

Boltaşlı’da ağıllara ve sahile giden asfalt yoldaki köprü yıkıldığı; Gelincik’ten sahile giden stabilize yolda da aşırı yağış nedeniyle çökme olduğu için; Derince-Adaçay yolu da taş ve toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Aşırı yağışlar sonucunda özellikle Tuzluca, Yeşilköy ve Ziyamet’te tarlalar adeta göle dönüştü. Ziyamet’te bazı üzüm bağları sular altında kaldı.

“ALTYAPI, KURAK BİR ÜLKEYE GÖRE YAPILMIŞ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bazı bürokratlarıyla birlikte bu sabah, aşır yağışlardan zarar gören yollarda incelemelerde bulundu.

Bakana incelemeleri sırasında İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu ile Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak eşlik etti.

Bakan Atakan, Yeşilköy’deki incelemeleri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019 yılının pek de parlak başlamadığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Atakan, ciddi zararlar tespit ettiklerini, bütün ekiplerle sahada olduklarını ve hasarları tespit edip neler yapılacağını kararlaştırdıklarını söyledi.

Kara yollarının alt yapısının kurak bir ülkeye göre yapılmış olduğunu kaydeden Atakan, son 2 yıldır yaşanan felaketlerle kurak iklime göre yapılan alt yapının geleceğe taşınamayacağının net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Atakan, ülke genelindeki bütün altyapı ve dere yataklarının genişletilmesi ve menfezlerin köprüye dönmesi gerektiğini kaydetti.

Tolga Atakan, Yeşilköy’deki yol çökmesinin dere yatağının doldurulmasından kaynaklandığını ve benzin istasyonunda su baskını meydana geldiğini kaydetti. Atakan, genel İtibarıyla yollardaki çökme ve hasarların dere yatakları ve tahliye kanallarının kapatılmasından kaynaklandığını söyledi.

Atakan, kişilerin arazilerine, evlerine ve iş yerlerine girebilmek için suyun akışkanlığını sağlayan kanalları kapatmasından dolayı yoğun yağışların sorunlara neden olduğunu, bu konuda ilgili birimlerle ve kurumlarla bütünlüklü bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Atakan, Yeşilköy’de çökme meydana gelen yolla ilgili geçici müdahalenin yapılmasının ardından hava koşullarının el vermesiyle birlikte hemen köprü yapımına geçileceğini belirtti.