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ANA YOLUN ONARIMI İÇİN İHALEYE ÇIKILDI

Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos bölgesinde selden etkilenen kesimlerin onarımı için ihaleye çıkıldı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:19
ANA YOLUN ONARIMI İÇİN İHALEYE ÇIKILDI

Merkezi İhale Komisyonu’nun gazetelerde de yayımladığı ilana göre, ihaleye en geç 8 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’a kadar teklif sunulabilecek.
Toplam tahmini değeri 8 milyon 241 bin 416 TL+KDV olarak belirlenen ihaleyle ilgili bilgi ve şartnamenin, Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılarak 2 bin TL +KDV makbuz karşılığı Karayolları Dairesi’nden temin edilebileceği kaydedildi.
Ülkede aşırı yağışların felakete yol açtığı geçtiğimiz yıl aralık ayında meydana gelen olayda, 4 genç Ciklos bölgesinde sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan arabalarında can vermişti.
Ülkede büyük üzüntü yaratan bu felaketin ardından yolda güvenliği artırıcı tamir çalışmaları başlatılmıştı. Halen Girne-Lefkoşa ana yolunda selden etkilenen bölgede yol tek şeride düşürülerek önlem alındı.

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