ANA YOLUN ONARIMI İÇİN İHALEYE ÇIKILDI

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:19

Merkezi İhale Komisyonu’nun gazetelerde de yayımladığı ilana göre, ihaleye en geç 8 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’a kadar teklif sunulabilecek.

Toplam tahmini değeri 8 milyon 241 bin 416 TL+KDV olarak belirlenen ihaleyle ilgili bilgi ve şartnamenin, Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılarak 2 bin TL +KDV makbuz karşılığı Karayolları Dairesi’nden temin edilebileceği kaydedildi.

Ülkede aşırı yağışların felakete yol açtığı geçtiğimiz yıl aralık ayında meydana gelen olayda, 4 genç Ciklos bölgesinde sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan arabalarında can vermişti.

Ülkede büyük üzüntü yaratan bu felaketin ardından yolda güvenliği artırıcı tamir çalışmaları başlatılmıştı. Halen Girne-Lefkoşa ana yolunda selden etkilenen bölgede yol tek şeride düşürülerek önlem alındı.