ANASTASİADİS ÇİPRAS’LA GÖRÜŞTÜ

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:09

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün Atina’da üçüncüsü gerçekleşen Avrupa-Arap Zirvesi’ne katıldı ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştü.

Fileleftheros gazetesi: “Niyetlerin Netleştirilmesi – Başkan Yarın Lute’a Desantralizasyon Önerisini İzah Edecek – Doğu Akdeniz’de Üçlü İşbirliklerini Öne Çıkardılar” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Atina’da gerçekleştirilen Avrupa-Arap zirvesine katıldığını ve bu çerçevede başta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras olmak üzere bazı ülke başkanlarıyla da temaslarda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la yarın yapacağı görüşmede beklentisinin düşük olduğunu belirtirken, buna karşın büyük öneme sahip olan görüşmede, desantralizasyon (merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılması) konusundaki görüşlerini Lute’a aktarmasının beklendiğini yazdı.

Anastasiadis’in Lute’la görüşmesinde, çözümün temelinin iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğunu vurgulayacağını ve gevşek federasyon önerisini izah edeceğini öne süren gazete, BM’nin müzakerelerin devamı konusundaki görüşünün öğrenilmesi açısından Lute’un yarınki ziyaretinin büyük önem taşıdığını savundu.

Üçüncüsü dün Atina’da gerçekleştirilen Avrupa-Arap zirvesi çerçevesinde Çipras’la gerçekleştirdiği görüşmede ise Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Lute’un yarınki ziyareti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesi ve Güven Yaratıcı Önlemler konularında Çipras’a bilgi veren Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde, fonksiyonel ve AB normlarıyla uyumlu bir devlet hedefiyle çözüm bulunması tezini yineledi.

Anastasiadis, zirvede yaptığı konuşmada ise, Kıbrıs sorununa çözüm bulunabilmesi için Türkiye’den gerekli siyasi kararlılığı göstermesini beklediklerini ifade etti.

“Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin beklentilerine yanıt verecek, bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapmalarına, refaha kavuşmalarına ve barış içerisinde var olmalarına imkan sağlayacak bir çözüm istediklerini” dile getiren Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun çözümünün, Kıbrıs’ı bölgenin etnik, siyasi, din ve dil alanında işbirliği yapılan parlak bir örnek haline getirmesini arzuladığını” belirtti.

Konuşmasında Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarına da değinen Anastasiadis, hidrokarbon yataklarının keşfinin AB’nin enerji güvenliğinde yeni koşullar yarattığını belirtti ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın AB ile Arap ülkelerinin daha yakın işbirliğinde bulunmaları yönünde çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Habere göre Çipras ise görüşmede Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini yineledi.

Zirvede yaptığı konuşmada ise Çipras, Güney Kıbrıs’la işbirliği içerisinde, bölgedeki enerji yatakları konusunda, bölgedeki üçüncü ülkelerle, üçlü ve çoklu işbirliklerini ileri götürdüklerini dile getirirken Kıbrıs sorununa BM anlaşmaları temelinde çözüm bulunması, Ege ve Doğu Akdeniz’de, uluslar arası anlaşmalardan doğan egemenlik haklarının korunması ve aynı zamanda Türkiye’yle iki komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyaloğun geliştirilmesinde ısrarcı oldukları vurgusunda bulundu.