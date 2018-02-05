ANASTASİADİS VE MALASI’I TEBRİK ETTİ

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 18:33

AKINCI: “ŞU AN İTİBARIYLA YENİ BİR MÜZAKERECİ ATAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelere ancak Kıbrıs Rum tarafında bir zihniyet değişimi olması halinde yeniden başlanabileceğini söyledi ve bugünkü şartlarda yeni bir müzakereci atamayı düşünmediğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “ŞU AN İTİBARIYLA YENİ BİR MÜZAKERECİ ATAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelere ancak Kıbrıs Rum tarafında bir zihniyet değişimi olması halinde yeniden başlanabileceğini söyledi ve bugünkü şartlarda yeni bir müzakereci atamayı düşünmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na atanan eski müzakereci Özdil Nami’yi kabulünde, “Şu an itibarıyla yeni bir müzakereci atamayı düşünmüyorum. Bunun nedeni çok açıktır. Her şey eskiden olduğu gibi, hiçbir şey olmamışçasına, ayni minval üzerinden bir elli yıl daha devam etmesi anlayışında değiliz” dedi.

Bugünkü durumda, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakerecilerin günlerce müzakere etmesinin kabul edilecek bir durum olmadığını kaydeden Akıncı, “Bundan sonraki süreçte sonuç odaklı, zaman tahditli ve ucu açık bir sürecin olmayacağı bir dönem istiyoruz” dedi. Kıbrıs Rum kesiminde bir zihniyet dönüşümü sağlanır, Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliği içselleştirilebilir,

Kıbrıs Rum toplumuna bu anlatılabilir ve stratejik bir anlaşma ortaya çıkarılabilirse ancak o zaman müzakerelerin söz konusu olabileceğini belirten Akıncı, o zaman Nami dahil herkesin seferber olması gerekeceğini söyledi. Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in henüz Kıbrıs konusunda yeni bir danışman atamamış olmasının da, böyle bir ihtiyacın acil olmadığının göstergesi olduğunu ifade etti. Kıbrıs sorunu var olduğu sürece çözüm arayışlarının da devam edeceğini, ancak aynı çerçevenin tarafları aynı noktalara getireceğinden ayni şeylerin tekrarını istemediklerini ifade eden Akıncı, “Daha farkı bir yaklaşım sergilenmesi Kıbrıs sorununun çözümünü isteyenler açısından kaçınılmazdır. Biz istediğimiz için bunları söylüyoruz... Kalıcı bir sonuca varamamışsak bu bizim suçumuz değil” dedi.

ANASTASİADİS VE MALASI’I TEBRİK ETTİ

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan seçimleri kazanan Nikos Anastasiadis ile rakibi Malas’ı tebrik de eden Akıncı, “Ümit ederim Anastasiadis ikinci döneminde daha yapıcı ve daha gerçekçi olur. Tüm bu süreci birlikte yaşadık. Bir anlayış farklılaşmasına ihtiyaç var” dedi. Güney Kıbrıs’ta seçimlerin ardından yeni bir kabine oluşturulacağını, kendisinin de Kuzey’de yeni kurulan hükümet ve Türkiye ile istişare edeceğini kaydeden Akıncı, “Güney’in artık karar vermesi gerekiyor: Bizimle de bu topraklarda eşit statüde bir paylaşıma niyetleri var mı, yok mu? Bunu göreceğiz, bunun unsurlarını bize göstermelerini bekleyeceğiz” diye konuştu.