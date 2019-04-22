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ANASTASİADİS, VLADİMİR PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis önümüzdeki hafta Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 11:58
ANASTASİADİS, VLADİMİR PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Alithia ve Fileleftheros’a göre Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Anastaiadis’in Çin Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak “Belt and Road Forum”a katılmak üzerine bugün öğleden sonra Çin’e hareket edeceğini açıkladı.
Prodromu Anastaiadis’in uluslararası forum dışında Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile ikili görüşmeler yapacağını, ele alınacak konular arasında Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve enerji konularının bulunduğunu söyledi. Prodromu Anastaiadis’in bu görüşmelerinin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve siyasi sorununun çözülmesi halinde Kıbrıs’ın Güvenlik Konseyi’nde talip olduğu rolü anlatma çabası çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile temasları kapsamında gerçekleşeceğini söyledi.
Gazete Anastasiadis’in Pazar günü sona erecek olan Çin ziyaretiyle ilgili detayların bugün açıklanacağını da haberine ekledi.

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