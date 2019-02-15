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ANASTASİADİS,ELEKTRİK SANTRALİ TEMELİ ATTI

Rum Lider Nikos Anastasiades, bugün yapılan özel bir tören sırasında Kıbrıs'ta ilk özel inisiyatif üzerine kurulan elektrik santralinin temelini attı.

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:17
ANASTASİADİS,ELEKTRİK SANTRALİ TEMELİ ATTI

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Başkanlık Sarayı'nda açıklamada bulunarak söz konusu elektrik santralinin 2021 yılında faaliyete gireceğini söyledi. Sözcü, söz konusu elektrik santralinin 200 milyon avrodan fazla önemli bir yatırım olduğunu; hem enerji politikası, hem ekonomi hem de kalkınmayı olumlu etkileyecek bir yatırım olduğunu belirtti.

Prodromou, santral projesinin tamamlanması ve faaliyete girmesi ile Kıbrıs pazarının ihtiyaçlarının önemli oranda karşılanacağını ve aynı zamanda Kıbrıslı tüketiciler için önemli yararlar yaratacağını vurguladı.

İstasyon, Mari, Limassol'daki devlete ait Vasilikos elektrik santraline yakın bir konumda bulunuyor. Santralin kombine çevrim teknolojisi ile üretilen 230 MW kapasiteye sahip olduğu ve ülkenin mevcut enerji kapasitesinin% 17,5'ine eşit elektrik üretmesi bekleniyor. İstasyonun yönetim şirketi olan "Power Energy Cyprus", inşaatının elektrik fiyatlarında düşüşe yol açacağını belirtirken, veri dosyalarına göre istasyonun 2039 yılına kadar elektrik üretmek için lisans aldığı dikkat çekiyor.

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