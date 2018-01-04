Ankara merkezli 13 ilde fetö operasyonu

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 13:13

13 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 farklı sendikada yöneticilik yapan 15’i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 'KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 farklı sendikada yöneticilik yapan 15'i Bylockkullanıcısı toplam 67 şüpheli hakkında 04.01.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 12 ilde devam etmektedir' denildi.