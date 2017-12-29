Ankara'da sabah vakti korkunç kaza 2 ölü 20 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:53

Ankara'da otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var... Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüs ünün henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yolcu da yaralandı. Ekipler, otobüsün parçalanan ön camından içeri girerek yaralılara müdahale etmeye çalıştı.

Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.AA

Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, 20 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, kaza yerindeki çalışması devam ediyor.