Ana Sayfa Gündem “ANLAŞMAYI 55 YILDIR REDDEDEN RUM TARAFIDIR”

“ANLAŞMAYI 55 YILDIR REDDEDEN RUM TARAFIDIR”

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, bunları bilen KTÖS’ün, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde Türkiye’ye tepki eylemi yapmasını kınadı.

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2019 Pazar 16:23
“ANLAŞMAYI 55 YILDIR REDDEDEN RUM TARAFIDIR”

KKTC İnsan Hakları Derneği, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılması konusundaki görevini Kıbrıs Türkü’ne 20014 Annan Planı dayatmasıyla fazlasıyla yaptığını” savunarak federasyon temelinde bir anlaşmayı 55 yıldır reddedenin Kıbrıs Rum tarafı olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, bunları bilen KTÖS’ün, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde Türkiye’ye tepki eylemi yapmasını kınadı.

Hükümeti de göreve çağıran Işık, KKTC’nin tanınmasına engelin hukuksal değil siyasal suiistimal olduğu görüşünü ifade etti.

KTÖS’ün tavrını eleştiren Işık, bütün BM planlarını bugüne kadar Kıbrıs Rum tarafının reddettiğini kaydetti.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

“TEDAVİ ETMEKTEN GÜZELİ KANSERİ ÖNLEMEK”
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık