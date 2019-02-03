“ANLAŞMAYI 55 YILDIR REDDEDEN RUM TARAFIDIR”

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2019 Pazar 16:23

KKTC İnsan Hakları Derneği, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılması konusundaki görevini Kıbrıs Türkü’ne 20014 Annan Planı dayatmasıyla fazlasıyla yaptığını” savunarak federasyon temelinde bir anlaşmayı 55 yıldır reddedenin Kıbrıs Rum tarafı olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, bunları bilen KTÖS’ün, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde Türkiye’ye tepki eylemi yapmasını kınadı.

Hükümeti de göreve çağıran Işık, KKTC’nin tanınmasına engelin hukuksal değil siyasal suiistimal olduğu görüşünü ifade etti.

KTÖS’ün tavrını eleştiren Işık, bütün BM planlarını bugüne kadar Kıbrıs Rum tarafının reddettiğini kaydetti.