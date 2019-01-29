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ANNE VE KIZI TUTUKSUZ YARGILANACAK

Lefkoşa’da kendilerine laf attıldığı gerekcesi ile şikayet için gittikleri Lefkoşa Adli Şube’de uygunsuz tavır ve harekette bulunup görevli polisleri darp eden zanlılar Arzu Yazıcı ve kızı Sultan Karasalih dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:26
ANNE VE KIZI TUTUKSUZ YARGILANACAK

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru İzlem Civisilli, Lefkoşa'da 25 Ocak tarihinde tarihinde saat 01.20 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Arzu Yazıcı ve kızı Sultan Karasalih kendilerine laf atıldığı gerekçesi ile şikayet için geldikleri Lefkoşa Adli Şube içerisinde taşkınlık yapıp 2 polis memurunu darp edip, görevinden men ettiklerini mahkemeye aktardı. Her iki zanlının da KKTC vatandaşı ve işsiz olduğunu belirten Civisilli, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

(STAR KIBRIS)

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