ANTALYA'DA 8 GOL...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu.
33. dakika Beşiktaş penaltı kazandı. Ljajic'in vuruşunu Boffin kurtardı, dönen topu Güven Yalçın ağlara yolladı. Hakem Bülent Yıldırım, penaltı kullanılırken oyuncuların ceza sahasına girdiğini tespit ederek penaltıyı tekrarlattı. 35. dakikada Ljajic bu sefer topu ağlara yolladı: 0-1.
39. dakikada Adriano topu soldan getirdi, ceza sahasına hareketlenen Dorukhan'ın önüne bıraktı. Dorukhan farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
43. dakikada Ljajic frikikten kaleye vurdu, Boffin'in kurtardığı şut Atiba'nın önüne düştü. Tecrübeli oyuncu golü attı: 0-3.
İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
51. dakikada Doukara'nun şutu savunmadan geri geldi, top tekrar Doukara'ya döndü; Fransız futbolcu ceza sahası dışından topu kaleye gönderdi: 1-3.
67. dakikada Antalyaspor'un korner vuruşunun ardından top Beşiktaş'a geçti. Siyah-beyazlılar savunmayı 4'e 1 yakaladı. Güven içeri bıraktı, savunmaya koşarak gelen Salih Dursun ters vuruşla kendi kalesine gol attı: 1-4.
82. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, topla buluştuğu ilk pozisyonda ceza sahası dışından çektiği şutla golü kaydetti: 1-5.
84. dakikada Kagawa, bu kez frikikte topun başına geçti. Uzak mesafeden kaleciyi avladı: 1-6.
89. dakikada Chico, farkı 4'e düşüren golü kaydetti: 2-6.
Beşiktaş, sahadan 6-2 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 33 puanla 3. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.