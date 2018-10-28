ANTALYA'DA KAZANAN YOK!

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:51

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 10. haftayı 15 puanla kapatırken Antalyaspor puanını 17'ye yükseltti.

GOL PERDESİ ERKEN AÇILDI

Hızlı başlayan maçta ilk gol 15. dakikada geldi. Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş kısa pasını Souleymane Doukara'ya gönderdi. Topla buluşan Souleymane Doukara topu sağına çekti ve yerden sert vuruşunu kaleye gönderdi. Bu top uzak direğe de çarpıp ağlarla buluşunca Antalyaspor, 1-0 öne geçti.

Trabzonspor 23. dakikada gole yaklaşan taraf oldu: Jose Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti.

HAKEM BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ

Mücadelede 27. dakika oynanırken Trabzonspor penaltı kazandı. Soldan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortada topa hareketlenen Aly Cissokho, Burak Yılmaz'ı ceza sahası içinde formasından çekerek yerde bıraktı ve penaltıya sebebiyet verdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyon sonrasında VAR'a başvurdu ve Cissokho'ya sarı kart gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Burak Yılmaz kalenin soluna şutunu gönderdi ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Maçın ilk yarısında başka gol olmadı.

Ev sahibi ekip 51. dakikada gole yaklaşan taraf oldu: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Hakan Özmert ceza sahası içine ortasın yaptı. Arka direkte bu topa hareketlenen Diego Angelo kafa vuruşunu yaptı ancak bu top altıpas içinde sekip dışarı çıktı.



Antalyaspor 61. dakikada gole yaklaştı: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte bu topu Maicon Marques arka direğe aşırdı. Arka direkte Souleymane Doukara gelişine şutunu çekti ancak bu şut savunma oyuncularından geri döndü.

Ev sahibi ekip mücadelenin son anlarında da etkili ataklar gerçekleştirdi: Maicon'un uzun topuyla buluşan Souleymane Doukara ceza sahası içinden kaleye şutunu çekti ancak bu topu Onur Kıvrak iki hamlede kontrol etti.

BURAK, OFSAYTA TAKILDI!

Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Burak Yılmaz 84. dakikada bir gol daha buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi: Hugo Rodallega'nın kısa pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz şık vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ancak bu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.