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Anton Kravchenko ile imzalar atıldı !

Karabükspor, bu kapsamda Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Olimpik Donetsk takımında forma giyen 27 yaşındaki Anton Kravchenko ile anlaşarak resmi sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 18:55
Anton Kravchenko ile imzalar atıldı !

Karabükspor, bu kapsamda Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Olimpik Donetsk takımında forma giyen 27 yaşındaki Anton Kravchenko ile anlaşarak resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında Başkan Ziya Ünsal ve Asbaşkan Ahmet Soykök’ün katılımı ile gerçekleşen törende tecrübeli futbolcu kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Ukraynalı stoper Anton Kravchenko, en çok ve en büyük dileğinin ne kadar çok olursa o kadar galibiyet kazanıp Süper Lig’de devam etme arzusunda olduklarını söyledi.

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