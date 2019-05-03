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ARA ELEMAN İSTİHDAMI İÇİN BAKANLIKTAN DESTEK İSTENDİ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), meslek eğitimi görenlerin istihdamı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından destek talep etti.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 08:44
ARA ELEMAN İSTİHDAMI İÇİN BAKANLIKTAN DESTEK İSTENDİ

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, KTSO’dan bir heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler tarafından kabul edildi.

Oda temsilcilerinin, kabulde, Mesleki Teknik Okul Öğrencileri ve Mezunlarının Sanayi Sektörüne  Kazandırılması Projesi için Bakan Çeler’den maddi destek talep ettiği kaydedilen açıklamada, temsilcilerin, Projenin  ülkedeki teknik eleman sıkıntının  aşılmasına önemli katkı sağlayacağı görüşünde olduğu belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de,  Projenin, sanayi sektörüne  iş garantili  nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmış bir proje olduğunu belirtti.

Çeler, Yerli İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan maddi kaynak yaratılması yönündeki talebi İhtiyat Sandığı Yönetim Kuruluna ileteceğini ifade etti.

Mesleki Teknik Okul Öğrencileri  ve Mezunlarının Sanayi Sektörüne  Kazandırılması Projesi, KTSO, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde geliştirildi.

 
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