Araç kundakçıları yakalandı

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 12:56

Kundaklama zanlıları tutuklandı

Mağusa’da yeni yıl akşamı Gülsün Yılsev’e ait iki aracı kundakladıkları gerekçesi ile tutuklanan Zafer Eriz ile Enis İnönü mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmaya devam eden polis ekipleri suçla bağlantısı olduğuna inandığı şahısların peşinde. Yeni yılın ilk saatlerinde Mağusa’da Gülsün Yılsev’e ait HKH 374 ve KTF 421 plakalı iki BMW marka aracın yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği olay ile ilgili tutuklanan Zafer Eriz ile Enis İnönü dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme olay ile ilgili devam eden soruşturmanın selameti için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, polis suçla bağlantısı olduğuna inandığı şahısların peşinde. ERİZ’İN KOŞARAK ARABAYA BİNDİĞİ GÖRÜLDÜ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Yusuf Karaoğlu mahkemede verdiği ifadesinde, 1 Ocak 2018 tarihinde saat 4:00 sıralarında Dumlupınar bölgesindeki Ahmet İbrahim Sokak’ta Gülsün Yılsev adına kayıtlı HKH 374 ve KTF 421 plakalı iki aracın yanıcı madde dökülerek kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıldığını söyledi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde aracın yandığı esnada zanlı Zafer Eriz’in koşarak aracına bindiği ve olay yerinden uzaklaştığının görülmesi üzerine zanlının İskele’de yakalandığını belirten Karaoğlu, zanlı Eriz’in poliste verdiği ifadesi ışığında da zanlı Enis İnönü Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın geniş çapta devam ettiğini söyleyen Karaoğlu zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme tüm iddiaların araştırılmasının adaletin gereği olduğunu belirttikten sonra soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıbrıs Postası - Nadire Bahadi