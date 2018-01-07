Arda mehmet ağar'la konuştuğu haberini yalanladı

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2018 Pazar 16:18

Arda Turan'dan Habertürk'e yalanlama

Arda Turan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la arasında geçtiği iddia edilen konuşmayı yalanladı.

Habertürk'ten Meriç Müldür imzalı haberde eski İçişleri Bakanı ve Fatih Terim'in de yakın dostu olan Mehmet Ağar'ın 'Senin Galatasaray'a, Galatasaray'ın da sana ihtiyacı var. Gel Fatih Hoca'dan özür dile, kırgınlık bitsin” sözleri üzerine Arda Turan'ın “Ben Terim'le çalışmam” dediği iddia edilmişti.



Habere Arda Turan cephesinden yalanlama geldi. Sosyal paylaşim sitesi Twitter üzerinden 'Bugün Habertürk'de çıkan haber baştan sona yalandır.' ifadesini kullanan Arda Turan, 'Değerli büyüğüm Mehmet Ağar'la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve beni rahat bırakın.' diye ekledi.





Arda Turan

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@ArdaTuran

Bugün Habertürk’de çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar’la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve beni rahat bırakın.