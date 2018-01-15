Giriş Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 19:08

Arda Turan, Başakşehir'i favori görmüştü

Arda Turan, Barcelona forması giydiği dönemde 2016 - 2017 sezonu şampiyonluğu için Başakşehir'i favori görmüştü.

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme imzaladı.



Spor sayfalarından düşmeyen gelişme Arda Turan'ın Başakşehir'le ilgili sözlerini akıllara getirdi.



2016 yılında NTV ekranlarında Yüzde Yüz Futbol Yılbaşı özel programına katılan Arda Turan, 2016 - 2017 sezonu şampiyonluğu için Başakşehir'i favori görmüştü.



Arda Turan, 'Üç büyükler maçlarını sürekli kazanamayacağı için Başakşehir'in sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum. Oynadıkları oyun ve sistemden dolayı. Beşiktaş haricinde üç büyükler her maçlarını kazanabilecek gibi durmuyorlar.' demişti.

spor 24.com