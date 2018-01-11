Arda'da şok karar

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 12:20

Arda’da kritik gün

Başakşehir yönetimi , prensipte anlaştığı Barcelona Kulübü’nün bugün yönetim toplantısında milli futbolcu için alacağı kararı bekliyor

Başakşehir için Arda Turan düğümü bugün çözülüyor… Milli futbolcu ile her konuda anlaşan turuncu-lacivertliler, bugün Barcelona kulübünün yapacağı toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor. Geçtiğimiz Pazartesi Barselona'ya giderek Arda ile buluşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncuyu ikna etmişti. Aynı gün İstanbul ekibinin temsilcileri İspanyol kulübüne 1.5 yıllık kiralık teklifini sundu. Barcelona'nın kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro'luk isteğine, "10.5 milyon Euro'dan sizi kurtarıyoruz. Daha ne parası ödeyeceğiz" karşılığını veren Başakşehir yönetimi sponsor desteğini de arkasına aldı. Yönetim toplantısında konuyu değerlendirecek olan Barça'nın, İspanyol medyasına göre Arda'yı satma kararı da alabileceği söyleniyor.



10 MİLYON EURO'YA SATILIYOR



İspanyol Sport Gazetesi, Arda'nın Başakşehir'le anlaştığını yazdı. Ancak Barcelona'nın milli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli istediğini ve kiralamayı düşünmediğini belirtti.