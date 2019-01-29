ARIKLI, ÜNİVERSİTELERİN SORUNLARINI ANLATTI

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:57

Üniversitelerin ülkenin en önemli sektörlerinden birisi olduğuna işaret eden Arıklı, 19 üniversitede 102 bin öğrenci bulunduğunu belirtti.

Arıklı, vergi konusunda üniversitelerin üzerine gidildiğini savundu.

Öğrenci sayısında istikrarlı bir düşüş olduğunu belirten Arıklı, bu konuda tedbir alınıp alınmadığını sordu.

YÖDAK’ın yasaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Arıklı, bu kuruma yıllardan beridir gerekli ilginin gösterilmediğini anlattı.

Türkiye’den gelen öğrenci sayısında istikrarlı düşüş olduğunu savunan Arıklı, geçmiş hükümet dönemlerinde böyle bir durum yaşandığında, rektörlerin toplantıya çağrıldığını, bu yıl böyle bir çalışma yapılmadığını savundu.

Arıklı, “Üniversiteler sahipsiz. YÖDAK’a bağlı ama onun da yasası yok. ‘Kümes’ gibi bir binada faaliyet gösteriyorlar” dedi.

YÖK’ün hiçbir kurumla iş birliğine girmeden, kendi başına gelerek üniversiteleri denetlediğini anlatan Arıklı, “Milli Eğitim Bakanlığı bu nokta nerededir?” diye sordu.

Arıklı, üniversitelerin ciddi denetime ihtiyacı olduğunu da söyledi.

ÖZYİĞİT: “KALİTELİ EĞİTİM VERİLDİĞİNİ KANITLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimin bir sektör olmadığını ifade ederek, yıllardır bu konuya hep rakamsal bakıldığını kendilerinin kaliteli bir eğitim verildiğini kanıtlamak için çalıştığını belirtti.

Özyiğit, üniversite açma izni prosedürüne yönelik bilgi de verdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinin “tanınmamasından” dolayı, üniversitelerin YÖK’e akredite olması gerektiğini ifade eden Özyiğit, eğitim politikasının devlet tarafından belirleneceğini kaydetti.

Özyiğit, YÖDAK’ın fonksiyonun belli olduğunu, yıllarca atıl durumda kaldığını dile getirerek YÖDAK’la ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

REKTÖRLERLE TOPLANTI

Özyiğit, yarın tüm üniversite rektörleriyle toplantı yaparak YÖK genelgesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını ve yapılacakları planlayacaklarını söyledi.

TC’den gelen öğrenci sayısında sadece kontenjanlarda düşüş olduğunu dile getiren Özyiğit, 2017-2018 yıllarında TC ve KKTC’den kayıt yaptıran öğrenci sayısında azalma olduğunu ancak bu sayının 3. ülkelerden gelenlerle kapandığını kaydetti.

Özyiğit, TC’den gelen öğrencilerdeki azalmanın TC’deki ekonomik durumun ve vakıf üniversitelerin çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Üniversitelere sağlanan teşviklerle ilgili de ayrıntılı bilgi vererek teşviklerin kaldırılacağıyla ilgili konuşmaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özyiğit, YÖDAK’ın denetleme yaptığını, ardından YÖK’ün denetleme yaparak gerekli ve ilgili kurumlara bilgi verdiğini anlattı.

Özyiğit, öğrenci ajansları aracılığıyla ülkeye gelen öğrencilerin farklı noktalarda olumsuz bir imaj çizdiğini ve bu yanlış anlamayı düzeltmek için yaptıkları farklı çalışmaları özetledi.

Özyiğit, YÖK genelgesinin ve yapılan denetlemenin kendisini rahatsız etmediğini ve bunu da gerekli yerlere ilettiğini söyleyerek, bazı bölümlerin kitapçıktan çıkarılacağı söylemlerine tepki gösterdiklerini ve bunun kısa sürede düzeltileceğini belirtti.