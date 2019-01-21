ARIKLI'DAN DOME OTEL AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:37

Genç TV’de yayınlanan “Merhaba Yeni Gün” programına konuk olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, elektrik ve Dome Otel konusunda çarpıcı konuştu.

“YAPMASI GEREKENİN; TÜRKİYE İLE ENTERKONNEKTE SİSTEME GEÇMEK”

Güney’den çok daha pahalıya elektrik aldığımızı hatırlatan Arıklı, yapması gerekenin; Türkiye ile enterkonnekte sisteme geçmek olduğunun altını çizdi ve “bunu şu anda yapmamız gerekiyor” dedi.

Yeni jeneratörler almanın doğru olmadığını savunan Erhan Arıklı, dünyanın en kirli elektrik sistemini kullandığımızı işaret ederek, “zaten insanlar hasta oluyor bu yüzden, dolayısıyla bu sistemi devam ettirmek doğru değil” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKAN DOME OTEL'İN YENİ BİR İHALEYE ÇIKILMASINDAN YANA, AMA PARTİNİN HOLİGANLARI TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR”

Başbakan Tufan Erhürman’ın gerek hukuk bilgisi, gerekse vicdani düşüncesinin Dome Otel'in yeni bir ihaleye çıkılmasını istediğini iddia eden Arıklı, “ancak partinin holiganları tam tersini söylediği için, başbakan bu iki noktanın arasını, balansını bulmaya çalışıyor” diye konuştu.

“SENDİKAYA YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO AKTARILDIĞININ SÖYLENİYOR”

Dome Otel'de enteresan yönetim olduğunu ve sendikaya yaklaşık 10 milyon Euro aktarıldığının söylendiğini anlatan Erhan Arıklı, “bu 10 milyon Euro nereye gitti? Sayın Başbakan ‘ben bunu kamuoyuna açıklasam dışarı çıkacak yüzümüz kalmaz’ diyordur” ifadelerini kullandı.

“10 MİLYON EURO KONUSUNU SENDİKALAR MUKAYYİTLİĞİ HİÇ İNCELEMİYOR”

Sendikalar mukayyitliğinin şu ana kadar bir sendikayı bile incelemediğini vurgulayan Arıklı, “sendikalar mukayyitliği isim olacak var sadece. 10 milyon Euro’nun sendikaya aktarıldığı söyleniyor, ama sendikalar mukayyitliği hiç incelemiyor” dedi.

“SAYIN BAŞBAKANIN MEVCUT İŞLETMEYE ORAYI VEREBİLECEĞİNİ SANMIYORUM”

YDP Genel Başkanı Arıklı, şöyle devam etti:

“Mecliste başbakana ‘Dome Otel ile ilgili 1 yıllık defterlerini araştırdınız, ancak geri kalan 9 yıl ne olacak?’ diye sordum, hepsini inceleyeceğini söyledi. Onlar ortaya konulduğunda sayın başbakanın mevcut işletmeye orayı verebileceğini sanmıyorum. Oraya bilirkişilerin gidip araştırma yapması gerekir, özellikle mimar ve mühendislerin orada tespit yapması gerekir.”

(STAR KIBRIS)