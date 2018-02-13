ARPA'DA ZEHİR BULUNMADI

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 22:06

TARIM DAİRESİ “YEMLİK ARPADA ZEHİR” İDDİALARINA YANIT VERDİ

Tarım Dairesi, basın-yayın organlarında yer alan “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı TÜK’ün hayvancılara sattığı yemlik arpalarda hayvan sağlığını etkileyici olumsuz durumların oluştuğu” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

TARIM DAİRESİ “YEMLİK ARPADA ZEHİR” İDDİALARINA YANIT VERDİ: “HAYVAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK BULGUYA RASTLANMADI” Tarım Dairesi, basın-yayın organlarında yer alan “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı TÜK’ün hayvancılara sattığı yemlik arpalarda hayvan sağlığını etkileyici olumsuz durumların oluştuğu” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tarım Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, TÜK’ün yemlik arpa satışı yaptığı üç ilçenin satış noktalarından arpa numunesi alınarak Devlet Laboratuvarı’nda hem Pestisit hem de Aflatoxin analizlerinin yaptırıldığı kaydedildi. Açıklamada, Pestisit ve Aflatoksin analizlerinin sonucunda iddia edildiği gibi hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.