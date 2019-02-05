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ARPALIK ŞEHİTLERİ ANILACAK

Arpalık şehitleri yarın düzenlenecek törenle anılacak.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 12:17
ARPALIK ŞEHİTLERİ ANILACAK

İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Margili, Hasan Mulla Hasan’ın anılacağı tören, Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi Mezarlığı’nda saat 10.00’da yer alacak. 
Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan yayınladığı anma mesajında, 6 Şubat 1964’te, Arpalık Mücahidinin, “Enosis” hayalleri ile “Akritas Planı” yapan Rumların yoğun saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini hatırlattı.
Benan, “Türklük” uğruna canlarını veren aziz şehitler İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Margili, Hasan Mulla Hasan’ın, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşmasında büyük pay sahibi olduğuna vurgu yaparak, “Bizleri bu günlere ulaştıran aziz şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” dedi. 

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