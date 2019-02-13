ARTER İLE ATAOĞLU GÖRÜŞME YAPTI

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 12:37

Bakan Ataoğlu’nun beraberindeki bürokrat ekibiyle birlikte Başkan İsmail Arter’i ziyaretinde Gazimağusa’da turizmin geliştirilmesi ve suriçinin daha fazla canlandırılması için yapılacak çalışmalar konuşuldu. Görüşmede, Bafra’dan Gazimağusa’ya turistlerin ulaşımı için Gemi seferi düzenlenmesi, Yat Limanı yapılması, Gülseren ve Ayluga sulak alanlarındaki projelerin hayata geçirilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiği kaydedildi.



Turizm ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi’nin Gazimağusa için yaptıkları çalışmalardan sonra neler yapabileceklerini konuşacaklarını ifade etti. Her 2 kurumun da Mağusa’nın tarihi değerleri ve zenginliğinin bilinci içinde olduklarını, Mağusa surlar içine daha fazla hareketlilik kazandırmak için hem bölgeye müze açılması hem eski tarihi evlerin turizme kazandırılması ve yıkılmaya yüz tutan binaların restore edilmesi için çalışma yaptıklarını ve eski evleri turizme kazandırdıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.



Bakan Ataoğlu, 2016 yılında kış turizm ile ilgili başlattıkları çalışmayla esnafın hareketlendiğini gördüklerini ifade ederek şunları kaydetti: “esnafın duyduğu mutluluk bizde de bir haz yaratıyor. Bunu daha fazla çeşitlendirmek, daha fazla artırmak için belediye başkanıyla yaptığımız görüşme sonrasında esnafı bir kez daha toplayıp onlara bilgi aktarıp esnafın çalışma saatlerinde de değişiklik yapması gerekeceğine inanıyorum. Havalar düzeldiğinde etkinlikler yapmaya başlayacağız. Bafra’nın şehirden uzak olması sebebiyle orada çalışan personel ve turistlerin ulaşımı için Bafra-Mağusa arası gemi seferi başlatmak için girişimlerimizi yaptık. Mağusamızda gece bile turizm bölgesinden turistlerin geleceğini göreceğiz. Esnaf yaz ayları için öğlen saatlerinde işyerlerini kapatabilecek, akşamları açma şansı yakalayacak. Böylelikle gelen turistlerin sadece restorant ve eğlence yerlerinde değil alışveriş yapma şansı da yakalayacak. Bunun yanında da yapacağımız etkinliklerin yanında, kültürümüzün de yansımasıyla ilgili çalışmalar da yapacağız. Bunları yapmamızdaki esas amaç Mağusa kentimizin gerektiği yere ulaşmasına olanak vermemiz. Başlattığımız çalışmalarla esnafın saat değişikliğini yapma zorunluluğu olacak.”



Gastronomi Bölümü’nün sokak lezzetleri festivaliyle lezzetlerin tanıtımıyla ilgili bir çalışmaları olduğunu, Derinya kapsının açılması sonrasında ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını daha önce söylediklerini, ayrıca Mağusa’da İskele’nin yıkılmasından sonra askerden talep ettikleri balıkçı barınağı yerini alıp balıkçı barınağı olmasına vesile olduklarını söyledi. Aynı Bölgede Turizm bakanlığına verilen bir bölgede yat limanı yapılması için çalışma yaptıklarını, geçen sürede limanın genelinin değerlendirilmesiyle ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nın bir çalışması olduğunu ifade ederek, “Büyük çaplı çalışmanın yanında küçük boyutlu çalışma olan yat limanıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek büyük fotoğrafın içinde yer alma şansını bulabiliriz, gerekse büyük fotoğrafta olabilecek sıkıntıda en azından küçük fotoğraf olarak da çalışmamızı yapmış oluruz. Onu da hayata geçirdiğimizde Mağusa suriçini istediğimiz ötesinde bir duruma getirme şansını bulmuş olacağız.” diye konuştu.

Bir tarafta Yat Limanının hayat geçmesi, diğer tarafta turizm bölgesi ilan edilen Bafra’nın şehre akması, kültürümüzle ilgili tanıtımları da etkinlikleri de gerçekleştirdiğimizde, müze yerlerinin açılmasını düşündüğümüzde Mağusa surlariçi beklediğimiz boyutun üzerine canlılık yaşayacağını ifade eden Bakan Ataoğlu, belediye Başkanı Arter’in istedi üzerine çalışma da yaptıklarını, Salamis yolunda yapacakları festivalle de o bölgenin değer kazanmasına olanak vereceklerini söyledi. Bir Gazimağusalı olarak Belediye Başkanı İsmail Arter’in çalışmalarını gördüğünde heyecan duyduğunu, Gazimağusa için bakanlık olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını da belirtti.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile hem ülke gündemini hem turizm hem Gazimağusa’yı her fırsatta görüştüklerini, bakanın belediyeye yapığı ziyaretle konuları daha detaylı görüşeceklerini ve hızlı adımlar atacaklarını söyledi. Gündemlerinde Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi ile yürüttükleri projeler olduğunu, bunlardan birinin Gülseren Göleti Çevre Düzenleme Projesi, diğerinin ise DAÜ’nün de proje çalışmasında yer aldığı Ayluga Göleti Çevre Düzenleme Projesi olduğunu ifade etti.

“Bu projeler önümüzde olan ve hızlanma bekleyen konulardır. Aynı şekilde turizm açısından Gazimağusa çok çok önemli, yat limanı ve balıkçı barınağı da gündemde olan konulardır. Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. “diyen Başkan Arter, “gündemimizde olan diğer konu da Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve iskele bölgelerini kapsayan imar planıdır. Bu çerçevede çıkarılmış olan emirnamelere bağlı yürütülen inşaatlaşma çalışmaları da gündemimizdedir. Gazimağusa Bölegesi sulak alanlar yönünden ülkemizin en zengin bölgesidir. Sulak alanların da hem korunarak hem de kalkınmayı engellemeyecek şekilde planlar içinde değerlendirilmesi de yer almaktadır. Aynı şekilde belediyeler yasasının değişiklileri ile ilgili yapacağımız çalışmalarla ilgili sayın bakanımıza bilgi verip onun da görüşlerini alacağız.”

Başkan Arter, ülke turizmi için Gazimağusa’nın da önemli olduğunu ancak coğrafi konumu gereği konakla açısından Gazimağusa’nın dezavantajı olduğunu ifade ederek, Girne’den gelen turistlerin tarihi yönden zengin olan suriçini ziyaret etmelerinin kayda değer olduğunu, aynı zamanda güneyden gelen turistler için Akyar sınır kapısında yaptıkları çalışmayla bölgeyi turistler için daha cazibeli hale geldiğinin ifade etti. Derinya Geçiş kapısının açılmasıyla turizm açısından neler yapılması konusunda görüşlerini Bakan Ataoğlu’na ileteceklerini, Turizm Bakanlığı ile bugüne kadar çok çalışma yaptıklarını, bakanlığın belediyeye olan desteğinden dolayı Bakan Atoğlu’na teşekkür etti.